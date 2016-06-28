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В четверг во Владивостоке станет немного теплее

В четверг во Владивостоке станет немного теплее

Фото: Чита.Ру

Сегодня, 4 октября, и ближайшей ночью в Приморье сохранится устойчивая погода и без осадков, температурный фон останется на прежнем уровне. 5 октября днём ядро антициклона сместится в Японское море, как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, ветер поменяет направление с северо-западного на южное, и на Приморский край станет поступать более тёплая воздушная масса. Фон дневных температур повысится на 2–6 градусов и столбики термометров поднимутся до отметки +13…+20 °C.

Во Владивостоке 4 и 5 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Днём и предстоящей ночью температура воздуха сохранится на прежнем уровне, а четврег будет теплее на 2–3 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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