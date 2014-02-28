Шкуру амурского тигра изъяли в фермерском хозяйстве Приморья
В последний день сентября сотрудники пограничной службы Уссурийска выявили шкуру полосатого хищника на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Толочка», расположенного неподалеку от села Кугуки. Пограничники обнаружили аккуратно свернутую шкуру в одном из производственных помещений. В настоящее время выясняется, откуда взялась эта «находка» и кому принадлежит.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, изъятая шкура будет передана в Центр «Амурский тигр» для определения видового состава и суммы ущерба.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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