Отряд японских боевых кораблей в октябре зайдет во Владивосток

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил Российской Федерации на 2017 год в середине октября планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, визит продлится пять дней. На время визита запланированы спортивные соревнования между японскими и российскими моряками, предусмотрены экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея флота и филиала парка "Патриот". Также японские моряки возложат венки к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" и посетят один из кораблей флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]