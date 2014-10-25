Отряд японских боевых кораблей в октябре зайдет во Владивосток
В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил Российской Федерации на 2017 год в середине октября планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, визит продлится пять дней. На время визита запланированы спортивные соревнования между японскими и российскими моряками, предусмотрены экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея флота и филиала парка "Патриот". Также японские моряки возложат венки к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" и посетят один из кораблей флота.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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