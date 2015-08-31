"Адмирал" победил с 0:2

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в овертайме победил "Трактор" - 3:2. В составе "моряков" по разу отличились Владимир Бутузов, Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачев, за гостей забивали Рихард Гюнге и Алексей Кручинин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гюнге - 4 (Щехура, Якуценя), 2:29 - 0:1. Кручинин - 2 (мен.), 11:40 - 0:2. Бутузов - 3, 36:48 - 1:2. Саюстов - 2 (Саболич, Земченок), 56:52 - 2:2. Ткачев - 4 (бол., Блум), 61:15 - 3:2.

Вратари: Бобков - Демченко.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 46 (14+23+6+3) - 43 (12+22+9+0).

Судьи: Бирин, Овчинников.

4 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]