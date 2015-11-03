Кодекс этической работы в сети Интернет подписали во Владивостоке

Кодекс этической работы в сети Интернет подписали 4 октября во Владивостоке. Документ разработан в рамках инициированного Роскомнадзором проекта «Цифровой дом», цель которого — создание безопасной и комфортной цифровой среды. Первыми приняли условия кодекса и поставили свои подписи — департамент по защите гостайны, Тихоокеанский медицинский университет, Приморская краевая нотариальная палата, Фонд капитального ремонта и компания «Сименс Финанс». Подписавшие документ подтвердили свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в сети Интернет. Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

Андрей Губенко, руководитель Роскомнадзора по Приморскому краю: "Каждому важно, чтобы эти данные и обрабатывались, но и были защищены. Даём им знак качества, что эти организации соответствуют всем требованиям. И кто с ними будет работать, у них проблем с защитой информации нет".

Виктор Фёдоров, проректор ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет": "Подписание этого меморандума — это непосредственно закрепление тех правил, которые мы должны соблюдать. Мы говорили о персональных данных, которые сейчас свободно утекают в сеть Интернет. Я не думаю, что это благо. Подписав этот документ, у всех учреждений есть базы данных, они чётко должны понимать, с каким объёмом информации они работают и как они должны его защищать".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]