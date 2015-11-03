Кодекс этической работы в сети Интернет подписали во Владивостоке
Кодекс этической работы в сети Интернет подписали 4 октября во Владивостоке. Документ разработан в рамках инициированного Роскомнадзором проекта «Цифровой дом», цель которого — создание безопасной и комфортной цифровой среды. Первыми приняли условия кодекса и поставили свои подписи — департамент по защите гостайны, Тихоокеанский медицинский университет, Приморская краевая нотариальная палата, Фонд капитального ремонта и компания «Сименс Финанс». Подписавшие документ подтвердили свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в сети Интернет. Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.
Андрей Губенко, руководитель Роскомнадзора по Приморскому краю: "Каждому важно, чтобы эти данные и обрабатывались, но и были защищены. Даём им знак качества, что эти организации соответствуют всем требованиям. И кто с ними будет работать, у них проблем с защитой информации нет".
Виктор Фёдоров, проректор ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет": "Подписание этого меморандума — это непосредственно закрепление тех правил, которые мы должны соблюдать. Мы говорили о персональных данных, которые сейчас свободно утекают в сеть Интернет. Я не думаю, что это благо. Подписав этот документ, у всех учреждений есть базы данных, они чётко должны понимать, с каким объёмом информации они работают и как они должны его защищать".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.10.2016 Охранник-"краб" из Владивостока набирает популярность в сети Интернет
-
10.06.2016 В Приморье выявлено два интернет-сайта, на которых продавали санкционку
-
22.04.2016 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр
-
20.03.2017 Анонс на 21 марта
-
03.11.2015 Пятилетнюю гарантию на качество капитального ремонта закрепят в краевом законе
-
08.07.2016 11 поселков в Приморском крае получили доступ к беспроводному интернету от «Ростелекома»
Добавить комментарий