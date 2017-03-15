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Дороги в семи населенных пунктах Шкотовского района заасфальтируют до конца октября

Дороги в семи населенных пунктах Шкотовского района заасфальтируют до конца октября

Фото: primorsky.ru

В Шкотовском районе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» уже выполнен ремонт на грунтовых дорогах. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, грунтовые дороги отремонтированы в селах Центральное, Романовка, Шкотово. В настоящий момент подрядные организации приступили к асфальтированию улиц в семи населенных пунктах. Первые участки выполнены в Штыково, Многоудобном и Романовке.

Всего в рамках проекта планируется ремонт покрытия проезжей части, обустройство водопропускных сооружений, обустройство кюветов, обустройство тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов. На эти средства планируется выполнить ремонт 102 километров дорог.

В Приморье создан региональный сайт «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», на котором можно ознакомиться с новостями о реализации проекта, с программой ремонта дорог в границах Владивостокской агломерации, а также задать свой вопрос или подать жалобу на качество проведения ремонтных работ. Кроме того, приморский ресурс ведет на основной сайт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Дать свои предложения, замечания по дорожному ремонту приморцы также могут по телефону: 8 (423) 233-28-41.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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