Новый прогулочный катамаран выпустил резидент СПВ в Приморье

Компания «Композитное кораблестроение», реализующая в Свободном порту Владивосток проект по созданию гражданского флота, завершила строительство нового прогулочного судна. Катамаран Pacifico Voyager 199.

По словам председателя правления компании-инвестора Дмитрия Волошенко, катамаран является самым просторным среди яхт прогулочного сегмента. Скорость этого судна в базовой комплектации составляет 24 узла, это примерно 44,5 км/час. Его отличительной особенностью среди конкурентов является возможность эксплуатации в широком спектре погодных условий и неограниченный выбор климатических зон.

Также в арсенале ООО «Композитное кораблестроение» – катамараны Pacifico Adventure 72, модель которых разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Кроме того, этим летом инвестор начал работу над созданием еще одного судна – 12-метрового прогулочного катамарана, строительство которого планирует завершить летом 2018 года.

В целом инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Статус резидента Свободного порта Владивосток позволяет инвестору снизить себестоимость выпускаемой продукции. В настоящее время ООО «Композитное кораблестроение» рассматривает возможность применения еще одного механизма, который может существенно повлиять на конечную стоимость продукции, – свободной таможенной зоны.

Как отметили в администрации края, в рамках третьего Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в начале сентября, Администрация Приморского края и учредитель ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий Волошенко подписали соглашение о реализации проекта по созданию судостроительного центра в Приморском крае. В планах инвестора – с 2017 по 2021 годы построить более 120 судов, в том числе водные туристические комплексы, комплексы мониторинга акватории и прогулочные катамараны, скоростные пассажирские суда и суда для транспортировки охлажденной рыбы. Предполагаемый объем инвестиций – почти 1,5 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]