Ещё в одном муниципалитете Приморья начат отопительный сезон

Началась подача тепла на социально значимые объекты Кировского района. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в четверг, 5 октября, начался запуск котельных в Кировском районе. Данный муниципалитет стал четвёртым в регионе, где стартовал отопительный сезон, – до этого отопление подключили в Красноармейском, Тернейском и части Пограничного района. Сейчас в крае уже запущено 14 котельных, которые отапливают 27 объектов соцкульбыта и 29 жилых домов.

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объекта и почти 14 тысяч жилых домов.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]