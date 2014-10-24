Более 800 приморцев оштрафованы за поджоги травы

Сумма штрафов за разведение костров в лесах и палы травы в Приморье с начала года составила более 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управлении МЧС России по Приморскому краю, в ходе патрулирований и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах с начала года оштрафовано 819 человек. Основная масса нарушителей – это поджигатели сухой травы на участках, граничащих с лесным фондом. Среди оштрафованных есть и те, кто разводил костры в лесах во время действия противопожарного режима.

Кроме этого, по информации УМВД по Приморскому краю в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. С начала года пожарные подразделения почти четыре тысячи раз выезжали на тушение палов травы. «Неосторожное, порой, небрежное обращение с огнём, а часто и умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров», – прокомментировали в краевом департаменте лесного хозяйства.

В департаменте напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривается штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривается:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;

– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

«Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в Приморье действует 28 лесных пожаров на площади более 700 гектаров.

«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие более 260 человек, задействовано почти 70 единиц техники», – уточнили в ведомстве, добавив, что 12 пожаров уже локализовано на площади почти 360 гектаров.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 417 лесных пожаров.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 тысячи специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]