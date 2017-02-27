Прокуратура взяла на контроль ситуацию с заморозкой субсидий на поддержку Лермонтовского ГОКа

Региональные и федеральные СМИ сообщают о ситуации, возникшей в коллективе ООО "Лермонтовский горно-обогатительный комбинат" (ЛГОК, п. Светлогорье) в связи с заморозкой обещанной субсидии на запуск производства.

Вопросы, связанные с деятельностью данного комбината, в т.ч. соблюдение прав работников этого предприятия, находятся в центре внимания прокуратуры края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила нарушения в деятельности департамента промышленности Приморского края.

Установлено, что в нарушение требований, установленных Порядком предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности в целях возобновления производственной деятельности, утвержденным постановлением администрации Приморского края от 20.04.2017 № 131-па, а также Соглашением о предоставлении субсидий от 08.06.2017 № 30-01-18/04, департаментом промышленности края ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» не предоставлены вторая и третья части субсидий, которые подлежали перечислению комбинату соответственно в августе и сентябре 2017 года.

Учитывая данные обстоятельства, 4 октября 2017 года прокуратурой края первому вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность указанного департамента, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]