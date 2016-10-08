Анонс на 6 октября

6 октября в 12.30 на железнодорожном вокзале Владивостока – парад железнодорожной техники и тягового подвижного состава.

6 октября в 16.00 в залах музейно-выставочного комплекса ВГУЭС открывается выставка китайского художника Ван Вэньцзяна «Душа нараспашку».

6 октября в 16.30 в Приморском краевом драматическом театре молодёжи - пресс-конференция по поводу приезда Амурского областного театр драмы.

6 октября материалы по проекту бюджетного прогноза будут размещены на официальном сайте администрации Приморья.

6 октября в 13.00 на острове Русском. Форт №11 — торжественное открытие ежегодных Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Тихий океан».

6 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Лада» Тольятти. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

6-8 октября г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Парусный спорт. Кубок «Реалмэн-2017», яхты класса «Плату 25».

6-8 октября о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ). Первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. Начало соревнований ежедневно в 10.00, открытие 6 октября в 17.00.

6-8 октября г. Владивосток, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2), тир и водная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7). Чемпионат и Первенство Приморского края по современному пятиборью (четырехборью). Открытие 6 октября в 09.00 в бассейне с/к «Олимпиец».

6-8 октября г. Владивосток. Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных», этап всероссийских соревнований.

6 октября с 9.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока будет работать общегородская ярмарка.

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября - День российского страховщика.

6 октября - Всемирный день улыбки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]