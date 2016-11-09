На Приморье движется монгольский циклон

5 октября днём над Приморским краем по-прежнему будет господствовать гребень япономорского антициклона. В нижней тропосфере северо-западные ветры изменялись на юго-западные, адвекция холода закончилась, и на юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса. В Приморье потеплеет. Днём воздух прогреется до +14…+20 °C.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, ближайшей ночью ядро антициклона сместится в северо-западную часть Тихого океана, гребень отступит, атмосферное давление над краем начнёт падать и фон ночных температур повысится до +1…+12 °C. И только на востоке края, который останется под влиянием гребня антициклона, сохранятся отрицательные температуры, −3…−8 °C.

Во Владивостоке в четверг, 5 октября, без осадков, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +14…+17 °C.

В пятницу, 6 октября, днём к западной границе Приморского края приблизятся фронтальные разделы циклона смещающегося над Монголией, здесь не исключены небольшие дожди. Фон дневных температур повысится ещё на 3–5 градусов.

Во Владивостоке в пятницу преимущественно без осадков, свежий юго-восточный ветер. Ночь станет теплее, +10…+12 °C, а фон дневных температур воздуха сохранится в пределах +14…+17 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]