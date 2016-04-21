Более 200 человек уже трудоустроены на «Радиоприборе»

В филиале Дубненского машиностроительного завода, который был создан на базе завода «Радиоприбор», трудятся уже 219 человек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в настоящее время предприятие работает над выполнением гособоронзаказа. Общий персонал, который был набран в новый производственный комплекс, насчитывает уже 219 человек. Руководство завода информирует, что выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.

Кроме того, продолжается инвентаризация имущества на «Радиоприборе». Окончательное погашение задолженности по заработной плате работникам ОАО будет произведено после проведения торгов по реализации имущественного комплекса.

Напомним, ранее администрация Приморского края направила 178 млн. рублей на частичное погашение долгов по зарплате сотрудникам «Радиоприбора». Завод оказался на грани закрытия.

Планируется, что уже в следующем году новый «Радиоприбор» выпустит первые изделия. В перспективных планах собственников – диверсификация производства на заводе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]