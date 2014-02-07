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Полиция проводит проверку по факту гибели пассажирки автомашины в Партизанске

Полиция проводит проверку по факту гибели пассажирки автомашины в Партизанске

Фото: ОМВД России по г. Партизанску

32-летний мужчина за рулем автомобиля "Субару Форестер" двигался со стороны Партизанска в направлении Находки. По словам  мужчины, находившегося за рулем "Субару", водитель неустановленного автомобиля нарушил боковой интервал, спровоцировав столкновение с иномаркой, в результате чего "Субару Форестер" потерял управление, съехал с проезжей части в кювет и въехал в дерево. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Партизанску, в салоне  транспортного средства находилась 32-летняя женщина. Она получила травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи по дороге в лечебное учреждение. 

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию со смертельным исходом.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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