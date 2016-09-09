В субботу в Приморье воздух прогреется до плюс 24 градусов
В субботу, 7 октября, Приморский край будет находиться в тёплом секторе циклона, смещающегося из Китая на Хабаровский край.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в средней тропосфере сохранятся южные ветра — в Приморье из Китая будет поступать тёплая воздушная масса, температурный фон повысится. Ночные температуры воздуха ожидаются в пределах −3…+12 °С, днём будет тепло, до +18…+24 °С.
В воскресенье, 8 октября, над Приморьем пройдёт атмосферный фронт циклона из Хабаровска, существенных осадков он не вызовет, но дневная температура может оказаться на 1–4 градуса ниже.
Во Владивостоке в выходные сохранится погода без осадков. Ночные температуры в пределах +11…+14 °С. В субботу днём воздух прогреется до +18…+20 °С, в воскресенье ожидается усиление ветра и возможно понижение дневных температур до +14…+16 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.10.2017 На Приморье движется монгольский циклон
-
31.03.2017 Почти майские температуры ожидаются в начале первой апрельской недели в Приморье
-
10.03.2017 Весеннее тепло придет на выходных в Приморье
-
15.12.2016 В выходные дни в Приморье потеплеет до +4 °C
-
02.12.2016 В выходные дни во Владивостоке ожидается оттепель до +7 °C
-
09.09.2016 В выходные во Владивостоке будет прохладно, но без осадков
Добавить комментарий