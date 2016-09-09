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В субботу в Приморье воздух прогреется до плюс 24 градусов

В субботу в Приморье воздух прогреется до плюс 24 градусов

Фото: Примпогода.ру

В субботу, 7 октября, Приморский край будет находиться в тёплом секторе циклона, смещающегося из Китая на Хабаровский край.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в средней тропосфере сохранятся южные ветра — в Приморье из Китая будет поступать тёплая воздушная масса, температурный фон повысится. Ночные температуры воздуха ожидаются в пределах −3…+12 °С, днём будет тепло, до +18…+24 °С.

В воскресенье, 8 октября, над Приморьем пройдёт атмосферный фронт циклона из Хабаровска, существенных осадков он не вызовет, но дневная температура может оказаться на 1–4 градуса ниже.

Во Владивостоке в выходные сохранится погода без осадков. Ночные температуры в пределах +11…+14 °С. В субботу днём воздух прогреется до +18…+20 °С, в воскресенье ожидается усиление ветра и возможно понижение дневных температур до +14…+16 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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