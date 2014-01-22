Трутнев уволил высокопоставленного чиновника администрации Приморья

5 октября полпред Юрий Трутнев во время заседания в Хабаровске уволил директора департамента лесного хозяйства Дмитрия Рыбина за несоответствие занимаемой должности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в ходе совещания о состоянии лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, которое состоялось в Хабаровске, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил директора департамента лесного хозяйства Дмитрия Рыбина самостоятельно написать заявление об увольнении. Как позже рассказал Юрий Трутнев, на такой шаг он пошел, чтобы не проходить долгую цепочку увольнения за несоответствие занимаемой должности.

«Мы попросили одного товарища, который занимался вопросами лесного хозяйства в Приморском крае, написать заявление. Мне показалось, что это лучше, чем проходить долгую цепочку увольнения за несоответствие занимаемой должности. Дело в том, что мы сейчас находимся в той стадии работы, когда мы каждый проект смотрим: в каком он состоянии, что мешает его реализации. И когда мы сталкиваемся с тем, что его воплощению в жизнь своей безответственностью и нежеланием работать мешает конкретный чиновник, считаем, что нам такие сотрудники не нужны. Поэтому мы от них избавляемся и дальше двигаемся», – сообщил Юрий Трутнев.

Полпред также заявил, что механизмы ТОР, свободный порт Владивосток и поддержка инвестиционных проектов – довольно новые инструменты развития региона. В связи с этим необходимо совершенствовать не только законодательство, но и самим учиться лучше работать.

«Не только законы могут развивать территорию, это делают люди. Вот мы и чистимся, будем дальше такую работу проводить, и хотел бы этим послать сигнал всем людям, которые работают в органах власти субъектов, муниципалитетов, федеральных ведомствах. Когда они должны помогать развитию бизнеса, экономики, страны, они не могут себе позволить взять бумагу и куда-нибудь положить, потом думать месяц или два», – прокомментировал полпред президента РФ в ДФО.

Стоит отметить, что департамент лесного хозяйства Дмитрий Рыбин возглавил в мае 2017 года. Предыдущий директор – Владимир Иванов – не проработал в должности и двух лет. Дмитрий Рыбин не продержался на этой должности и полугода.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на четверг, 5 октября, освободил от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]