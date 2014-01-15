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В Кавалеровском районе Приморья горит тайга

Фото: google.ru

В Кавалеровском районе Приморского края горит тайга. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на источники в Кавалеровском районе, тайга горит сильно и сразу с трёх направлений. Информация о масштабах пожаров пока уточняется.

Галина Коврикова, очевидец: "В районе Хрустального сопки горят, и в районе Кавалерово очень сильно горит. Вчера вечером я видела красное зарево над сопками. Видно было, что горит хорошо. пламя я не вижу близко к поселкам, но задымленность сильная, пепел летает уже... Сегодня ехала в маршрутке. Женщина рассказала, что мы горим с трех сторон, со стороны Кавалерово, Хрустального и Рудного. Это горит далеко от поселка , но чувствуем уже, что очень дымно..."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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