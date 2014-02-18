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Житель Приморья на протяжении 13 лет насиловал свою дочь

Житель Приморья на протяжении 13 лет насиловал свою дочь

Фото: Pure-t

В Приморье вынесен приговор 44-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, подсудимый с декабря 2003 по апрель 2016 года неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было 4 года. В течение 13 лет подсудимый неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.

Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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