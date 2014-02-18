Житель Приморья на протяжении 13 лет насиловал свою дочь
В Приморье вынесен приговор 44-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, подсудимый с декабря 2003 по апрель 2016 года неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было 4 года. В течение 13 лет подсудимый неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.
Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.05.2017 Приморец на протяжении 13 лет насиловал свою дочь
-
18.02.2014 Приморский отчим насиловал своих падчериц в течение года
-
20.01.2015 В Приморье вынесли приговор педофилу
-
09.02.2016 Житель Владивостока осужден на длительный срок лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетней
-
19.09.2014 Житель Находки в течение года насилован свою малолетнюю падчерицу
-
10.02.2016 Житель Находки насиловал свою падчерицу на месте своей работы в котельной
Добавить комментарий