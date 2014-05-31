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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вылетает во Владивосток

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вылетает во Владивосток

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в четверг вылетает из Москвы во Владивосток, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Юлия Балыкова. Она добавила, что в пятницу его официально представят.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.
Ранее пресс-секретарь Миклушевского Олеся Ясевич сообщила, что на официальном представлении нового и.о. губернатора Приморья будет присутствовать полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Также она сообщила, что вице-губернаторы Приморского края перешли в статус исполняющих обязанности.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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