ФСБ вычислила людей, "заминировавших" десятки объектов во Владивостоке(видео)

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что у звонивших есть пособники на территории России.