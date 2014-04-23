ФСБ вычислила людей, "заминировавших" десятки объектов во Владивостоке(видео)
ФСБ удалось выяснить, кто стоял за звонками о минировании по всей территории страны, в том числе и во Владивостоке : в ведомстве подозревают четырех россиян, которые находятся за рубежом.
"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.
Он добавил, что у звонивших есть пособники на территории России.
Как сообщалось ранее, во вторник, 12 сентября, в полиции Владивостока был зафиксирован всплеск телефонных звонков с сообщениями о заминировании различных торговых центров, учебных и других учреждений по всему городу. Звонки поступали через систему автоматического дозвона с одной и той же заготовленной фразой, в которой меняются только адреса. При этом звонки поступали из-за границы, уточняли СМИ Владивостока.
Волна телефонных звонков с сообщениями о минировании прокатилась в первой половине сентября по всей стране. Начиная с 11 сентября, взрывчатку искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах во Владивостоке Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве и других городах.По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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