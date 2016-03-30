Новое производство реализовано во Владивостоке. Запустил предприятие резидент свободного порта Владивосток. Завод «Тайгер Микс» выпускает сухие строительные смеси. Интерес к нему уже проявили застройщики, говорят в крае такого предприятия не хватало.

Свободный порт Владивосток запускает новые проекты. Современный завод открыл резидент портовой зоны. «Тайгер Микс» - одна из первых компаний в Приморье, которая начала производить сухие строительные смеси в регионе. Выйти на рынок и составить конкуренцию помогли преференции порто-франко и собственные разработки. День открытых дверей предприятие провело для потребителей и застройщиков.

Юлия Деньщикова, начальник отдела продаж ООО «Тайгер Микс»: «Мы используем песок андезитовый — продукт дробления горной породы — это нам дает прочностные характеристики: повышенную прочность, морозостойкость. Доступная цена обеспечивается благодаря налоговым льготам резидента Свободного порта Владивосток, близостью сырьевой базы, отсутствием длинных логистических цепочек».

В новое производство инвестировано более 25 млн. рублей. На заводе оборудование ведущего китайского производителя — трехвальный смеситель и автоматическая фасовочная машина. Построен склад для хранения смесей. На каждом этапе производства строгий контроль, собственной аттестованной лабораторией.

Илья Немальцын, генеральный директор завода «Тайгер Микс»: «Контролируется фракционный состав песков, качество цемента — всех входящих материалов вплоть до добавок. Контролируется продукция, которая ещё не попала в тару, и готовая продукция, которая хранится на складах».

Цементно-песчаные, штукатурные смеси, стяжка для пола, клей для керамогранита. Проектная производительность завода – до 10 т/час. Интерес уже проявили застройщики региона, говорят — везти смеси из Сибири, возможно, скоро не понадобиться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]