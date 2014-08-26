Многолетние исследования и трудоёмкая работа — и вот ученые могут с уверенностью сказать: пить воду из-под крана можно. Для этого уже сегодня разработаны специальные фильтры очистки. Устройство встраивают в кухонные шкафы и подключают к водопроводу.

Питьевая вода из-под крана — это возможно. И городские водопроводные трубы, которым десятилетия - не помеха. Компания «Гейзер» использует не имеющие аналогов в мире технологии очистки воды. Их уникальность подтверждена многочисленными патентами и независимыми исследованиями. Вода после очистки фильтрами «Гейзер» всегда чистая и в разы дешевле бутилированной.

Виктория Чувашова, меркетолог ООО ТД «Аквадом»: «Первый картридж — механический, удаляет из воды взвеси и нерастворимые примеси. Второй картридж «Арагон Био» не только обеспечивает комплексную очистку воды от хлора, железа, тяжелых металлов, нитратов и других вредных примесей, но и обеззараживает воду, удаляя из неё все бактерии и вирусы. На завершающем этапе картридж из углеродного волокна сделает воду кристально чистой и приятной на вкус. Воду после фильтра с картриджем «Арагон Био» можно пить без кипячения».

Только осенью на «Гейзер Био-311» в «Аквадоме» действует акция. Покупателей ждут приятные скидки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]