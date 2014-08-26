Новости Деловые новости Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:47
  0

Фильтры «Гейзер» делают водопроводную воду пригодной для питья. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Многолетние исследования и трудоёмкая работа — и вот ученые могут с уверенностью сказать: пить воду из-под крана можно. Для этого уже сегодня разработаны специальные фильтры очистки. Устройство встраивают в кухонные шкафы и подключают к водопроводу.

Питьевая вода из-под крана — это возможно. И городские водопроводные трубы, которым десятилетия - не помеха. Компания «Гейзер» использует не имеющие аналогов в мире технологии очистки воды. Их уникальность подтверждена многочисленными патентами и независимыми исследованиями. Вода после очистки фильтрами «Гейзер» всегда чистая и в разы дешевле бутилированной.

Виктория Чувашова, меркетолог ООО ТД «Аквадом»: «Первый картридж — механический, удаляет из воды взвеси и нерастворимые примеси. Второй картридж «Арагон Био» не только обеспечивает комплексную очистку воды от хлора, железа, тяжелых металлов, нитратов и других вредных примесей, но и обеззараживает воду, удаляя из неё все бактерии и вирусы. На завершающем этапе картридж из углеродного волокна сделает воду кристально чистой и приятной на вкус. Воду после фильтра с картриджем «Арагон Био» можно пить без кипячения».

Только осенью на «Гейзер Био-311» в «Аквадоме» действует акция. Покупателей ждут приятные скидки.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря