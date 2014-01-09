Оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами создан в Приморье

На базе ситуационного центра Приморского края создан оперативный штаб, который ведёт круглосуточный мониторинг пожарной обстановки и координирует тушение очагов огня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, для борьбы с природными пожарами и недопущения распространения огня на населённые пункты региона, в Приморье развёрнут оперативный штаб. Ведётся круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий принимаются решения о переброске сил и средств на наиболее сложные участки.

По словам специалистов, главная задача органов государственной власти и муниципалитетов – не допустить перехода огня на населённые пункты. В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники.

По информации ведомства, на 6 октября в крае действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники.

В департаменте добавили, что за сутки потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 444 лесных пожара. Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 тысячи специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]