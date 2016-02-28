Конкурс «Краса студенчества России» пройдет в Приморье

С 1 по 6 ноября на базе кампуса ДВФУ пройдет Всероссийский очный этап конкурса «Краса студенчества России». Студентки со всей страны будут соревноваться за титул самой талантливой и грациозной.

Как сообщает "Вести: Приморья" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, основные отборочные этапы пройдут 1 и 2 ноября. Программа состязаний включит в себя конкурс эссе, самопрезентацию участниц, деловую игру, конкурс творческих номеров, а также «Free Dance», где девушки будут повторять движения из видео, полученного накануне. По результатам данных отборочных туров будут определены 12 финалисток, которые примут активное участие в красочном заключительном шоу 6 ноября. В ходе финала девушкам предстоит пройти еще ряд испытаний.

«Главная отличительная особенность «Красы» в том, что это не конкурс красоты. Это конкурс, который оценивает всю многогранность девушек: талант, грациозность, интеллектуальную составляющую», - подчеркнул директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович.

Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 25 лет - учащиеся профессиональных образовательных организаций или вузов всех форм обучения. Важной особенностью является то, что девушка представляет не субъект России, а образовательное учреждение.

Для участия необходимо до 10 октября 2017 года направить заявку по адресу электронной почты studvesna@bk.ru с обязательной пометкой «Краса студенчества России». Полный список требований к участницам и предоставляемым документам и материалам указан в Положении о конкурсе.

Дополнительную информацию можно получить в Исполнительной дирекции по телефонам: (495) 625-19-01, (495) 625-03-15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]