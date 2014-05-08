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Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли более 43 тонн рыбной продукции, не отвечающей требованиям безопасности

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку совместно со специалистами Россельхознадзора выявили факт хранения на территории склада по улице Татарской замороженной рыбной продукции (кеты, корюшки и мойвы) без надлежащей документации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, хранение рыбной продукции не соответствовало требованиям санитарных норм и нормативных документов, удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, осуществлялось с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В ходе осмотра морозильной камеры полицейскими обнаружены и изъяты бумажные мешки и картонные коробки с замороженной рыбой в ассортименте.

В настоящее время контейнеры опечатаны и оставлены на ответственное хранение.  Общий вес изъятой продукции составил свыше 43 тонн. Ее стоимость  превышает 6,5 млн рублей.

По данному факту проводится проверка. Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.8, а также частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предпринимателя ждет административное наказание в виде штрафа. В дальнейшем продукция, не отвечающая требованиям безопасности,  будет  утилизирована.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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