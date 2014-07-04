Команда приморских энергетиков заняла первое место на соревнованиях оперативного персонала тепловых электростанций. За лидерство им пришлось бороться с сильнейшими представителями энергопредприятий со всего Дальнего Востока - дочерних компаний группы «РусГидро».

Вот они - лучшие из лучших - энергетики со всего Дальнего Востока: с Камчатки, Сахалина, из Магадана, Хабаровского края и Приморья. Три напряженных дня команды доказывали свой профессионализм, проходя различные этапы соревнований. Для начала - огонь. Им предстояло предотвратить возгорание на оборудовании теплоэлектростанции, соблюдая все правила пожарной безопасности.

Затем медицина: оказание первой доврачебной помощи. Условия максимально приближены к реальным: в комнате - звуки сирены и душераздирающие крики, пострадавшие со страшными открытыми ранами - это загримированные студенты ДВФУ. Многие команды впервые проверили себя в экстремальной ситуации, где важны не только теория, но и умение сконцентрироваться, несмотря ни на что.

Сергей Иртов, директор департамента организации производственной деятельности ПАО «РусГидро»: «Ни один килова́тт-час не стоит человеческой жизни, поэтому для нас эти соревнования чрезвычайно важны!».

Дальнейшие этапы хоть и менее зрелищные, но от этого не менее важные - специалисты на компьютером тренажере управляли работой сложного оборудования теплоэлектростанции, здесь все как в текущей работе - без права на ошибку. И, конечно, не обошлось без проверки знаний нормативной документации.

И вот, по итогам соревнований строгое жюри называет тройку лидеров. Третью строчку турнирной таблицы заняла команда "Сахалинэнерго", на втором месте - команда ДГК "Хабаровская генерация", и на пьедестале почета - вновь "ДГК", но уже наши, приморцы - работники Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ.

Сергей Сериков, руководитель команды филиала "Приморская генерация" АО «ДГК»: «Это и опыт, и желание, и стремление, и подготовка теории, и применение теории на практике!».

Награды получили и восемь участников команд, которые стали лучшим в своей профессии по итогам индивидуального зачета.

Юлия Кудринская, начальник смены химического цеха Владивостокской ТЭЦ-2: «Это звание очнеь почетно для меня, также это очень большая ответственность...».

Такие соревнования оперативного персонала ТЭЦ были организованы впервые, но уже известно, что группой «РусГидро» принято решение проводить их каждые два года среди дочерних компаний холдинга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]