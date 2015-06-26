Жители Приморья полностью обеспечены льготными лекарствами
В Приморском крае с начала 2017 года для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами федеральных и региональных льготников, без учета людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, направлено более 425 миллионов рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составила – 880, 50 рублей, по краевой – 3458, 94 рублей. Финансирование в месяц на одного гражданина, получающего государственную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, на 2017 год составляет 807,2 рублей, в год это – 9 686,40 рублей.
Отметим, с 1 февраля 2017 года в Приморском крае начала работать государственная информационная система «Льготное лекарственное обеспечение населения Приморского края». Проект позволил объединить всех участников льготного лекарственного обеспечения на территории края – департамент здравоохранения, медицинские организации, уполномоченную фармацевтическую организацию и пункты льготного отпускаю Новая информационная система дает возможность планировать потребности в льготных лекарствах, оптимизировать структуру государственных закупок льготных лекарственных средств, оперативно управлять перемещением лекарственных препаратов в пунктах льготного отпуска в соответствии с заявками медицинских организаций и лимитами финансирования.
Кроме того, в Приморье ежемесячно осуществляется мониторинг уровня цен в 220 аптеках и аптечных пунктах. Специалисты отслеживают более 1900 наименований наиболее востребованных у населения лекарственных препаратов. Большая часть из них входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Еще одна из мер поддержки – создание «социальных витрин» в розничных аптеках и усиление общественного контроля за стоимостью лекарств.
Провизоры и фармацевты аптечных организаций информируют посетителей об имеющихся в наличии дешевых аналогах препаратов, предоставляют дисконтные карты студентам, пенсионерам и иным социально незащищенным категориям граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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