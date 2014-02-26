Энергетики Приморских электрических сетей восстановили повреждённые ЛЭП

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» оперативно восстановили поврежденные сторонними лицами ЛЭП, и вернули электроснабжение в населенные пункты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "ДРСК", 5 октября в 15.48 произошло аварийное отключение линии 110 кВ. Без света остались более 3 тысяч человек. В течение десяти минут электроснабжение потребителей было восстановлено по резервной схеме. Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП 110 кВ были завершены в 23:40 и заняли 8 часов.

Виновный - водитель самосвала повредил линию электропередачи 110 кВ недалеко от г. Артем Приморского края. Водитель решил очистить кузов самосвала, подняв его под линией электропередачи и оборвал два провода. Мужчине повезло и он не попал под воздействие электрического тока. Обычно в таких случаях не обходится без пострадавших. Однако автомобиль получил повреждения – прожжены четыре колеса. Далеко уехать с места происшествия виновнику не удалось. Самосвал был обнаружен бригадой энергетиков в двухстах метрах от поврежденного участка ЛЭП. Сведения об инциденте, госномер автомобиля, данные водителя и собственника самосвала переданы в полицию для дальнейших следственных действий.

В Приморских электрических сетях отмечают, что за минувшие 10 дней это уже третий случай нарушения правил проведения работ в охранной зоне ЛЭП, приведший к отключению потребителей и повреждению энергообъектов.

Энергетики напонимают о необходимости соблюдения правил безопасности для крупногабаритной техники вблизи ЛЭП, а также получении разрешения на проведение любых работ в охранной зоне линий. Нарушение установленных правил может привести к электротравме, а также влечет за собой материальную ответственность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]