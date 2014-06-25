Во Владивостоке состоится презентация восстановленного трамвайного вагона РВЗ-6М2

8 октября в 12.00 в музее АНО "Клуб "Техника XX века в Приморском крае" пройдет презентация восстановленного трамвайного вагона РВЗ-6М2. Как сообщает специалист по связям с общественностью музея Юрий Морозов, внешний вид знаменитого советского трамвая был восстановлен специалистами ОАО "Электрический транспорт" при поддержке мастеров музея техники на Садгороде к 105-ой годовщине открытия трамвайного движения во Владивостоке.

История владивостокского трамвая началась 9 октября 1912 года, когда по маршруту от железнодорожного вокзала до Луговой в первый рейс вышел деревянный бельгийский вагон под управлением господина Вигурского.

Строительство депо и рельсовых путей стартовало четырьмя годами ранее, 23 июня (по старому стилю) 1908 года, и Владивосток стал первым дальневосточным городом, в котором появился этот современный вид общественного транспорта. К 1917 году городские власти открыли второй маршрут "Вокзал – Первая речка" и возвели второе депо, а после революции парк вагонов стал обновляться. В 1934 "европейскую" колею в 1000 мм стали перекладывать под отечественный стандарт 1524 мм, тогда же рельсы проложили до станции Третья Рабочая. В конце 1960-ых годов от Луговой проложили пути до станций Минный Городок и Сахалинская, а спустя десятилетие маршрут до Третьей Рабочей продлили до станции Баляева. К 1991 году владивостокская трамвайная сеть достигла наибольшего развития – действовало 5 маршрутов, общая протяженность линий достигала 18,4 километра.

С 1980-ых годов самым распространенным во Владивостоке трамвайным вагоном стал рижский РВЗ-6 в различных модификациях, в частности, версия РВЗ-6М2, приспособленная для работы в сцепке из двух или трех вагонов. Трамваи этого типа и сегодня выходят на единственный оставшийся в городе маршрут, но один из них уже несколько лет находится в коллекции музея на Садгороде. В нынешнем сезоне, к памятной дате, его внешний вид был восстановлен в соответствии с оригиналом, подготовлена новая выставочная площадка – и вот теперь вагон с бортовым номером 225 готов к презентации!

В 12.00 в воскресенье, 8 октября, пройдет презентация трамвая, после чего состоится экскурсия по всему музею, а гости события услышат премьеру песни о владивостокском трамвае в исполнении вокалиста Дмитрия Калугина.

После презентации восстановление музейного трамвая будет продолжено – будет оборудован салон, в котором устроят небольшую библиотеку с обменным фондом для всех гостей музея. Работать наша библиотека будет ежедневно, и каждый сможет не просто прочесть заинтересовавшую его книгу, но и взять ее с собой или принести издания из своих запасов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]