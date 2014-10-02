Закрытие байкерского сезона ограничит движение по Университетскому проспекту во Владивостоке

В субботу, 7 октября, с 11 до 12 часов во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. В этот день байкерские клубы соберутся на острове Русский в ДВФУ на Университетской набережной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, жители и гости города смогут сфотографироваться на фоне мотоциклов и пообщаться с представителями этой субкультуры.

После мероприятия состоится организованный выезд байкеров за город. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении закрытия байкерского сезона будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по Университетскому проспекту с 11.50 до 12.30 от дома № 10, корпуса 6 поселка Аякс до дома №15 поселка Аякс острова Руский.

На данный период времени в субботу, 7 октября, будет организован объезд транспорта по Университетскому проспекту.

Отметим, заезд на Университетскую набережную для байкеров будет организован с 10.00 до 10.30 через северное КП ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]