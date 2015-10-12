Анонс на 7 октября

7 октября с 11.00 до 12.00 во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. В этот день байкерские клубы соберутся на острове Русский в ДВФУ на Университетской набережной. Жители и гости города смогут сфотографироваться на фоне мотоциклов и пообщаться с представителями этой субкультуры.

7 октября с 11.50 до 12.30 по Университетскому проспекту от дома №10, корпуса 6 поселка Аякс до дома №15 поселка Аякс острова Русский будет ограничены движение и парковка транспортных средств.

7 октября в 16.00 в кинотеатре «Черемушки» (зал 5, ул. Черёмуховая, 15) в рамках Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA) пройдет лекция «Как научиться видеть искусство» для детей от 13 лет.

7 октября в 11.00 в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50А, главный корпус, актовый зал, 3 этаж) – посвящение в курсанты.

7 октября в 16.00 в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится круглый стол «Техноурбанистика: как электронная музыка перевернула города». Проведёт мероприятие главный редактор ежедневного издания «Афиша Daily» Екатерина Дементьева.

7 октября с 9.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока — продовольственная ярмарка.



7 октября в 11.00 на Русском острове – соревнования по SUP.

7 октябряв 13.00 - «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – Bike Festival.

7 октября в 13.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) - иллюзионное шоу Станислава Высотного.

7 октября в 17.00 в Центре современного искусства «Заря» (пр-кт 100-летия Владивостока, 155) - кинопоказы: новое кино Норвегии.

7 октября в 18.00 в Театре молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) – мелодрама «Дикарь».

7 октября с 12.00 до 13.00 в микрорайоне «Снеговая Падь» на придомовой территории дома №4 по улице Адмирала Горшкова - собрание граждан.

7-8 октября «Приморочка» стартует в Высшей лиге «А» чемпионата России. Первые матчи наша команда проведёт на домашней площадке СК «Олимпиец» с московским «Лучом», начало игр в 17.00.

7 октября команда «Спорттура» прибывает в Чугуевский район Приморья (с. Чугуевка, ул.50 лет Октября, 191).

7 октября - День образования штабных подразделений МВД России.

7 октября - Покровская родительская суббота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]