В выходные в Приморье будет тепло, пройдут дожди

6 октября, к западной границе Приморья приблизятся фронтальные разделы циклона, смещающегося с Монголии на северо-восточные районы Китая, на западе края не исключены небольшие дожди. Воздух прогреется до +15…+22 °C. Днём в пятницу южный свежий ветер продолжит выносить на Владивосток слоистую облачность и тёплый воздух, и столбик термометра поднимется до +16…+19 °C.

В ближайшие выходные синоптическая ситуация в Приморском крае будет не стабильной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, 7 октября Приморье окажется в зоне фронтальных разделов циклона, который с Китая сместится на Хабаровский край, местами пройдут небольшие дожди. Фон температур воздуха по-прежнему останется высоким. Ночью +9…+14 °C, на северо-востоке местами до 0 °C. Днём воздух прогреется до +15…+24 °C.

В воскресенье, 8 октября, на Приморье выйдет циклон с Китая. Ночью его фронтальные разделы подойдут к границам края, в отдельных районах начнутся дожди. Днём циклон будет смещаться над Приморьем, дожди распространятся на всю территорию края. Температурный фон сохранится на прежнем уровне.

Во Владивостоке в субботу осадков не ожидается. Ночью +12…+15 °C, днём до +18…+20 °C. В воскресенье преимущественно без осадков, лишь к концу дня возможен слабый дождь. Ночная температура без изменений, а дневная понизится на 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]