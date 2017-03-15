"Образование Приморья. Точки роста": Интервью с руководителем Владивостокого военно-патриотического клуба "Юный патриот" Галиной Киселевой.
"Образование Приморья. Точки роста": Нравственное воспитание молодежи Приморья. Интервью с руководителем Владивостокого военно-патриотического клуба "Юный патриот" Галиной Киселевой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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