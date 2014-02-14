Торжественное посвящение в курсанты состоится в Морском государственном университете

7 октября состоится один из главных праздников Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского – посвящение в курсанты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу вуза, в торжественных мероприятиях примут участие руководство университета, командный и профессорско-преподавательский составы, несколько сотен первокурсников, многочисленные родственники и друзья героев дня.

Перед началом официальной части руководство вуза проведёт встречу с родителями, во время которой ректор представит проректоров по направлениям и деканов факультетов, которые поздравят родителей с выбором, сделанным их детьми, расскажут о перспективах трудоустройства, сделав акцент на том, что наибольших успехов достигает тот, кто усердно занимается учебой. При этом внимание и поддержка родителей – важные составляющие эффективной подготовки.

После родительского собрания, под звуки духового оркестра, исполняющего «Встречный марш», в актовый зал главного корпуса университета войдут почетные гости и администрация университета. Торжество пройдет под знаменем Морского университета, с традиционной командой «Как символ морской доблести и славы форменные воротнички – надеть!», с зачтением курсантской «Клятвы», с морским царем и театрализованным представлением, после чего курсанты колонной пройдут на плац для торжественного построения, где им будут вручены курсантские билеты и зачетные книжки. После фотографирования курсантов с родителями на фоне пресс-вола университета, руководство университета, кураторы учебных групп пройдут в учебный корпус, где родителям будет предоставлена возможность осмотреть ротные помещения и ознакомиться с размещением их детей, познакомиться с командирами рот и обсудить возникшие вопросы.

Напомним, что итогом набора 2017 года в МГУ им. адм. Г.И. Невельского во Владивостоке стало зачисление 1074 курсантов и студентов. Из них девушек: 11 - на судоводительский факультет, специальность Судовождение и 14 - на специальность Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Электромеханический факультет. На курсантские специальности – 395 человек.

Большинство первокурсников – жители Владивостока и Приморского края, однако география абитуриентов охватывает большую часть российских регионов; Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Якутия, Забайкальский край, Иркутская область, Читинская область, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область, а также Вьетнам и Белоруссию.

ОБщее родительское собрание начнется в 10.00. Торжественная церемония «Посвящение в курсанты» - в 11.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]