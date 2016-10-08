Анонс на 8 октября
8 октября в 12.00 в музее АНО "Клуб "Техника XX века в Приморском крае" г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 (станция Садгород) пройдет презентация восстановленного трамвайного вагона РВЗ-6М2
8 октября в 16.00 в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) - лекция «Сиэтл: Дух Времени». Лектор – соорганизатор фестиваля «Beat Weekend», журналист, главный редактор журнала о современной музыке «Soundcheck» Пётр Полещук. Вход свободный.
8 октября в 17.00 в СК «Олимпиец» Владивостока — матч ВК «Приморочка» - «Луч» (Москва).
8 октября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Седьмой этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».
8 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Металлург» Магнитогорск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
8 октября участники «Спорттура» прибывают в Ольгинский муниципальный район Приморского края.
8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.
8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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