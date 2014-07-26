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Во Владивостоке ограничат движение по улице 3-й Гарнизонной

Во Владивостоке ограничат движение по улице 3-й Гарнизонной

Фото: Информер

При проведении работ по прокладке сетей ливневой канализации во Владивостоке на улице 3-й Гарнизонной будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- с 00 часов 9 октября до 23 часов 59 минут 31 октября по улице 3-й Гарнизонной в районе дома № 33б, стр. 21 по улице Воропаева;

- с 00 часов 1 ноября до 23 часов 59 минут 30 ноября по улице 3-й Гарнизонной от дома № 33б, стр. 15 по улице Воропаева до дома № 2 по улице Ватутина;

- с 00 часов 1 декабря до 23 часов 59 минут 30 декабря по улице 3-й Гарнизонной от дома № 2 по улице Ватутина до дома № 12 по улице Нейбута.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока, на время проведения работ по прокладке сетей ливневой канализации объезд будет осуществляться по улицам 3-й Гарнизонной, Ватутина, Нейбута и Воропаева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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