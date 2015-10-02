Главный праздник педагогов накануне отметила вся страна. Для учителей звучали слова поздравлений, по всем школам прошли детские концерты, а самых активных — наградили благодарственными письмами и грамотами. На одном из таких торжеств в Партизанском районе побывала и наша съемочная группа.

Для Татьяны, Михаила и Юрия Бойко день учителя - не только профессиональный праздник, но и семейный. Все они — педагоги. Работают в единственной в селе школе и в свой главный праздник вместе вышли на сцену с другими учительскими династиями.

Татьяна Бойко, директор школы с. Фроловка: «Очень важно, что у меня есть опора, есть замена, потому что я — директор школы, и мне очень важно, что приходят молодые кадры. Поэтому мы рады, что произошло такое взаимопонимание и передача трудовой династии».

Праздник в Партизанском районе отметили педагоги школ и детских садов из всех ближайших сёл. Учителей наградили благодарственными письмами и грамотами глава района, председатель местной Думы и депутат Государственной Думы Виктория Николаева. По традиции лучшим учителям она вручила путевки в санаторий «Амурский залив» по программе "Здоровье" от фонда ВВН.

Виктория Николаева, депутат Государственной Думы: «Одна из программ — это санаторно-курортное оздоровление, и мы это делаем каждый год и всё время в течение года, но именно в день учителя особенно хочется сделать добро, подарить тепло, уют. Ведь здоровье очень важно для учителей!»

Людмила Иркина работает в детском саду более 25 лет. За это время она уже не раз отдохнула в санатории, благодаря фонду ВВН.

Людмила Иркина, заведующая детского сада «Алёнушка», с. Золотая Долина: « Это приятно! Тем более это торжественно было вручено. Как мне сказали в управлении, уже все руководители у нас отдохнули. В нашем коллективе 10 человек отдохнули».

Программа «Здоровье» в рамках большого социального проекта «Приморью - достойную жизнь» работает уже более 15 лет. За это время здоровье поправили свыше 20 тысяч человек. В этом году более тысячи путёвок получили учителя, общественники, работники культуры и здравоохранения из Приморского края.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]