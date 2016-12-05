На следующей неделе Приморье вновь ощутит холодное дыхание осени

В начале следующей недели в Приморском крае сохранится неустойчивая погода. В первый рабочий день над краем будет смещаться циклон, который вызовет местами дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. С гребнем начнёт поступать холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +7…+12 °C, местами до −2 °C. В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, ожидается понижение температуры ночью до −9…+8 °C, понизятся и дневные температуры воздуха до +7…+18 °C.

Во Владивостоке в ночь на понедельник возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. В ночь на понедельник ещё будет тепло, а днём вторгнется холодная воздушная масса и это сгладит суточный ход температуры воздуха — максимальная и минимальная температура существенно отличаться не будут, +11…+14 °C. В дальнейшем фон ночных температур понизится на 2–6 градуса, а дневных останется прежним.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]