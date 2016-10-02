Анонс на 9 октября

С 9 октября до 1 ноября будет ограничено движение транспорта по улице 3-й Гарнизонной во Владивостоке в районе дома № 33б, стр. 21 по улице Воропаева из-за работ по прокладке сетей ливневой канализации.

С 9 по 15 октября включительно пройдет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза Приморского края на 2017-2028 годы. Материалы по проекту бюджетного прогноза на официальном сайте администрации Приморья.

С 9 по 14 октября 2017 года во Владивостоке на о. Русском при поддержке фонда «Русский мир» будет проходить II международный форум Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русский язык, литература и культура в пространстве АТР». Открытие — в 9.30.

9-13 октября г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Первенство Приморского края по баскетболу среди юношей и девушек 2002-05 гг.р.

9 октября - Всемирный день почты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]