Тренер мирового уровня проводит серию мастер-классов в Приморье
Обучение студентов и преподавателей началось в международном клубе дзюдо Дальневосточного федерального университета. Присоединиться к мастер-классам по дзюдо от титулованного тренера мирового уровня может любой житель Приморья.
Занятия в кампусе ДВФУ по японскому боевому искусству проводит главный тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании и Швейцарии, профессор Токайского университета (Япония), обладатель седьмого дана Кенджи Митсумото.
Тренировки проходят ежедневно до 13 октября. Начало занятий в 18.00 в спортивном корпусе S2. Посетить мастер-классы можно подав заявку на участие.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на первом занятии собралось более 60 человек. Первый мастер-класс посетили студенты и преподаватели кафедры методики преподавания спортивных единоборств и атлетизма ДВФУ, а также представители Федерации дзюдо Приморского края. В проведении мастер-классов Кенджи Митсумото помогает вице-президент Федерации самбо Японии Нобуюки Асаи.
Отметим, площадкой для регулярных занятий по японскому боевому искусству станет клуб дзюдо, который открылся в ДВФУ месяц назад при поддержке Токайского университета и Федерации дзюдо Приморья. Сейчас занятия проходят в спортивном корпусе на территории кампуса, но в дальнейшем переедут в Международный центр дзюдо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.10.2017 Анонс на 4 октября
-
25.08.2017 Первый в России международный центр дзюдо откроется во Владивостоке
-
01.12.2015 На чемпионате и первенстве Приморья по дзюдо разыграли путевки на Дальневосточный этап
-
14.11.2014 Японские мастера дзюдо провели мастер-класс для приморских спортсменов
-
14.10.2014 Тренер Ильи Авербуха даст мастер-класс по фигурному катанию в Приморье
-
24.01.2014 Приморские студенты готовятся к балу в Татьянин день
Добавить комментарий