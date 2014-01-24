Тренер мирового уровня проводит серию мастер-классов в Приморье

Обучение студентов и преподавателей началось в международном клубе дзюдо Дальневосточного федерального университета. Присоединиться к мастер-классам по дзюдо от титулованного тренера мирового уровня может любой житель Приморья.

Занятия в кампусе ДВФУ по японскому боевому искусству проводит главный тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании и Швейцарии, профессор Токайского университета (Япония), обладатель седьмого дана Кенджи Митсумото.

Тренировки проходят ежедневно до 13 октября. Начало занятий в 18.00 в спортивном корпусе S2. Посетить мастер-классы можно подав заявку на участие.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на первом занятии собралось более 60 человек. Первый мастер-класс посетили студенты и преподаватели кафедры методики преподавания спортивных единоборств и атлетизма ДВФУ, а также представители Федерации дзюдо Приморского края. В проведении мастер-классов Кенджи Митсумото помогает вице-президент Федерации самбо Японии Нобуюки Асаи.

Отметим, площадкой для регулярных занятий по японскому боевому искусству станет клуб дзюдо, который открылся в ДВФУ месяц назад при поддержке Токайского университета и Федерации дзюдо Приморья. Сейчас занятия проходят в спортивном корпусе на территории кампуса, но в дальнейшем переедут в Международный центр дзюдо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]