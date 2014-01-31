Приморцы могут пополнить гуманитарные запасы «Социального автобуса»

В ноябре в муниципалитетах Приморья вновь начнется благотворительная акция «Социальный автобус». В связи с этим Приморский центр социального обслуживания населения обращается к неравнодушным гражданам оказать посильную помощь в сборе продуктов, вещей, товаров первой необходимости для нуждающихся земляков.

Во Владивостоке мобильная социальная помощь будет по-прежнему работать с ноября по март в районе Луговой по пятницам с 9.00 до 12.00 в районе площади. В Находке сейчас уточняются районы работы мобильных помощников. Точно известно, что это будет две точки, наиболее популярные среди лиц без определенного места жительства.

Напомним, благотворительная акция «Социальный автобус» стартовала в ноябре 2013 года. Каждую пятницу до наступления теплого периода срочная мобильная помощь работала во Владивостоке. Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) раздавали одежду, обувь и продуктовые наборы, консультировали по различным социальным вопросам. В прошлом году автобус с узнаваемым логотипом появился на улицах Находки.

«Только в прошлом сезоне к нашим специалистам на выезде обратились за помощью более тысячи человек», – сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Организаторы подчеркивают, что благотворительная акция работает благодаря поддержке бизнесменов и рядовых приморцев, неравнодушных к чужой беде.

«В этом сегменте мы также тесно сотрудничаем с некоммерческими и благотворительными организациями. Владивостокский благотворительный фонд “Пища жизни” каждый вторник и пятницу в 13.00 на Корабельной набережной раздают еду нуждающимся. Активно помогает бездомным НКО центр социальной помощи по Приморскому краю “Росток”. Это христианский приют. Получить благотворительные обеды люди могут в районе привокзальной площади в 16.00 каждую среду, пятницу. При общине милосердия Успенского храма действует выездной пункт питания для бездомных и нуждающихся. Раздача горячих обедов проходит дважды в день кроме пятницы и воскресенья в 11.00 в районе площади Луговой», – рассказала заместитель директора ПЦСОН Мария Кузьмина.

Директор департамента Лилия Лаврентьева убеждена, что социальную акцию необходимо продолжать.

«Люди, которые в силу различных причин оказались один на один с проблемами или остались на улице. Им необходимо помочь, мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает нас», – добавила глава ведомства.

Неравнодушных приморцев, имеющих возможность поддержать земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]