"Вести: Приморье. Интервью": Виктор Ларин об особенностях политики Китая накануне ХIХ съезда КПК
"Вести: Приморье. Интервью" с директором истории, археологии и этнографии ДВО РАН Виктором Лариным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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