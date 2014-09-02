Новые «земельные» преференции предусмотрят для инвесторов на Дальнем Востоке

Целый ряд изменений в земельное законодательство будет принят для упрощения работы инвесторов на Дальнем Востоке. Часть из них – реанимация тех поручений, которые ранее давал Президент России Владимир Путин.

Вопросы использования земли на Дальнем Востоке обсудили на совещании в Хабаровске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, одно из предложений – отменить целевое назначение земельных участков, передаваемых под реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, выдача их по аналогии с дальневосточным гектаром.

«Мы послушали некоторых инвесторов, которые переводят земельные участки из категории в категорию восемь лет, и до сих пор не перевели. Мы подготовим изменения в законодательство, как и по одному гектару, где никто ничего не переводит – человек получил и использует так, как считает целесообразным», – сказал Юрий Трутнев.

Кроме того, Корпорации по развитию Дальнего Востоке будет дано право изымать земли под реализацию инвестиционных проектов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток без изменения их статуса.

«Надо наделить Корпорацию по развитию Дальнего Востока правом изымать земли в инвестиционных целях. Я сегодня дам поручение Минвостокразвития и корпорации поручение оформить это документально», – обозначил Полпред.

Он отметил, что ранее поручение об изъятии земель под инвестиционные цели без процедуры их перевода из одного фонда в другой давал Президент России Владимир Путин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]