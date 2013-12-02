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Вчера, 20:28
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"Адмирал" идет ко дну

Владивостокский "Адмиралом" со счетом 1:3 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Мозякин (13-я минута), Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). В составе "Адмирала" отличился Павел Махановский (53).
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. "Адмирал" с 17 очками занимает 12-е место после 19 игр.
В следующем матче 10 октября "Металлург" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром". "Адмирал" 12 октября проведет выездной матч с новосибирской "Сибирью".



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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