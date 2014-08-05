В Приморье полицейские изъяли у местного жителя 130 кг конопли

На территории заброшенной фермы в окрестностях села Новоселище Ханкайского района Приморья сотрудники полиции обнаружили схрон высушенной конопли, общим весом около 130 кг, что квалифицируется как особо крупная партия.Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Ханкайскому району, по подозрению в совершении противоправных действий в отдел полиции доставлен 29-летний мужчина, который признался, что обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]