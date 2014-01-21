Большой зал краевой администрации заполнился еще за полчаса до начала встречи. Приморский истеблишмент ждал нового главу региона. Собрались более 300 человек - депутаты, руководители департаментов, главы муниципалитетов. Андрея Тарасенко, исполняющего обязанности губернатора, собравшимся представил полпред президента Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке: «Андрей Владимирович родился во Владивостоке. Для него это родная земля. Нам еще очень много предстоит сделать, чтобы превратить Приморский край в экономически развитый регион».

Завершая свою речь полпред подарил новому главе региона шуточный, но очень символичный подарок.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке: «И еще, поскольку я сказал, что работы очень много, гостиницы вот надо достроить третьему, хотя бы, губернатору! Хочу ему соответствующий инструмент на память вручить».

Собравшиеся шутку оценили, но считают, что для Тарасенко «Хаятты» пока что не самая важная задача.

Владимир Новиков, депутат Государственной Думы: «Сколько они уже, 7 лет недостроенные? Ничего не будет если еще некоторое время простоят. Сегодня главная задача - достойно войти в отопительный сезон, чтобы в каждом доме приморцев было тепло».

Сам Андрей Тарасенко отметил, что ему, конечно же, еще предстоит разобраться, чем живет Приморский край, но главную целью он представляет четко».

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Самое главное - поднять благосостояние, чтобы не стыдно смотреть, сколько здесь получает человек. 10 тысяч рублей! Ну, куда пойти с такой зарплатой? Ехать в Москву? Нет! Мы должны зарабатывать, привлекать людей. Чтобы к нам ехали, а не мы ехали».

Для достижения этой цели предстоит немало сделать. И представители как исполнительной, так и законодательной власти, готовы подсказать Тарасенко, где в Приморье в первую очередь необходима его губернаторская власть.

Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы: «Мы должны обратить внимание на наше муниципальное образование. На наши города, на наши районы. У нас там есть серьезные проблемы, которые не возможно решить на местном уровне. И здесь необходимо вмешательство губернатора».

Андрей Тарасенко родом из Владивостока, поэтому и к своей новой должности он относится с особой ответственностью.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Приехал домой! Домой потому, что любой дальневосточник где-то в Москве, в Питере, он все равно считает себя дальневосточником. Даже когда назначения какие-то проходили в министерстве или еще где: вот пришел дальневосточник, будет значит Дальний Восток развиваться».

Андрей Тарасенко пришел на смену Владимиру Миклушевскому, который указом Президента отправлен в отставку по собственному желанию. Пока что Тарасенко, который до этого возглавлял «Росморпорт», является временно исполняющим обязанности губернатора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]