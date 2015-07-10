Крейсер "Варяг" и подлодка "Томск" поразили крылатыми ракетами надводную мишень в Охотском море
В рамках итоговой проверки за летний период обучения в ходе командно-штабной тренировки флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Томск" произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, ракетная стрельба по судну-мишени велась из акватории Охотского моря на максимальную дальность.
"По данным объективного контроля крылатая ракета "Гранит", выпущенная из подводного положения, и крылатая ракета "Базальт", стартовавшая с "Варяга", успешно поразили назначенную морскую цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия", - сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан первого ранга Владимир Матвеев.
Для обеспечения безопасности и контроля за результатом стрельбы были задействованы более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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