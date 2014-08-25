Старый асфальт на Золотом мосту пришлось снимать вручную

Асфальтирование дороги на мосту через бухту Золотой Рог продолжат сразу, как установится ясная погода. Рабочие должны будут уложиться в 24 часа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, плановый ремонт мостового сооружения осуществляет подрядная организация АО «СпецСУ» в рамках заключенного государственного контракта. Рабочим осталось завершить ремонт одной полосы движения – со стороны Чуркина к фуникулеру.

«Основная часть ремонта была выполнена еще в августе, осталась только одна полоса. По словам подрядчиков, работы здесь затянулись потому, что она расположена близко к металлическим стойкам – фреза вплотную подъехать к краю дорожного полотна не может, поэтому на всем протяжении моста асфальт пришлось убирать вручную. К настоящему времени весь этот объем работ выполнен», – обозначил заместитель директора транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрий Дементьев.

Представитель ведомства отметил, что как только позволят погодные условия, дорога будет доасфальтирована.

«Срок на это дается 24 часа, работа должна быть выполнена без перерывов», – подчеркнул Дмитрий Дементьев.

Отметим, конструкция Золотого моста была выполнена таким образом, что дорожная «одежда» разрушается на ней в два-три раза быстрее, чем при аналогичной эксплуатации железобетонных мостов. Предъявить какие-либо гарантийные требования к состоянию покрытия на этом мостовом сооружении строителю невозможно, поскольку он обанкротился. В этой связи департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края принято решение разработать проект по капитальному ремонту дороги на мосту и на эстакадах подходов. Эти работы планируется начать в 2018 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]