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Старый асфальт на Золотом мосту пришлось снимать вручную

Старый асфальт на Золотом мосту пришлось снимать вручную

Асфальтирование дороги на мосту через бухту Золотой Рог продолжат сразу, как установится ясная погода. Рабочие должны будут уложиться в 24 часа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, плановый ремонт мостового сооружения осуществляет подрядная организация АО «СпецСУ» в рамках заключенного государственного контракта. Рабочим осталось завершить ремонт одной полосы движения – со стороны Чуркина к фуникулеру.

«Основная часть ремонта была выполнена еще в августе, осталась только одна полоса. По словам подрядчиков, работы здесь затянулись потому, что она расположена близко к металлическим стойкам – фреза вплотную подъехать к краю дорожного полотна не может, поэтому на всем протяжении моста асфальт пришлось убирать вручную. К настоящему времени весь этот объем работ выполнен», – обозначил заместитель директора транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрий Дементьев.

Представитель ведомства отметил, что как только позволят погодные условия, дорога будет доасфальтирована.

«Срок на это дается 24 часа, работа должна быть выполнена без перерывов», – подчеркнул Дмитрий Дементьев.

Отметим, конструкция Золотого моста была выполнена таким образом, что дорожная «одежда» разрушается на ней в два-три раза быстрее, чем при аналогичной эксплуатации железобетонных мостов. Предъявить какие-либо гарантийные требования к состоянию покрытия на этом мостовом сооружении строителю невозможно, поскольку он обанкротился. В этой связи департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края принято решение разработать проект по капитальному ремонту дороги на мосту и на эстакадах подходов. Эти работы планируется начать в 2018 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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