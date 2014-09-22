Продукты питания для сохранения здоровья в холодное время года разработали молодые ученые в Приморье
Продукты питания для сохранения здоровья в холодное время года разработали молодые ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. Мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасные изделия с ламинарией и другие новинки представили аспиранты ДВФУ на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах, которая прошла в г. Харбине.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, все новые продукты обогащены биологически активными веществами, которые помогут человеку выжить в условиях холода.
«В качестве добавок использовали белки животного и растительного происхождения, — рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Татьяна Каленик. — Так как при окислении 1 грамма белка выделяется 16,5 грамм энергии, обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов».
Паштет на основе мясного и морского сырья, разработанный аспиранткой Тамарой Косенко, ранее был удостоен золотой медали престижной выставки «Биотех 2030». Теперь новинка нашла признание у зарубежных экспертов. Мармелад с добавлением бурых водорослей — настоящее ноу-хау молодых ученых ДВФУ — также заслужил высокие оценки во время дегустации, а вареная колбаса и сосиски с морской капустой уже начали выпускать в производственном объединении «Никольск» и апробировали в меню одной из общеобразовательных школ г. Владивостока.
Большой интерес вызвал доклад аспирантки ДВФУ Марины Киселевой о комплексной переработке отходов креветки северной. Предложенный способ позволит успешно использовать переработанные панцирь, хвост, голову креветки при создании новых пищевых продуктов.
«Мы хотим расширить границы нашего сотрудничества и заниматься совместными разработками с зарубежными коллегами, — поделилась профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Оксана Табакаева. — Есть запрос от нового Харбинского университета пищевой промышленности. Они заинтересованы в наших продуктах, а мы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы продвигать российские разработки на китайский рынок».
Отметим, что ученые Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многочисленных разработок новых продуктов питания на основе морских гидробионтов. В линейке инновационных рецептов также есть разные салаты и «наношоколад» с морской капустой, хлебобулочные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, соусы на основе морских добавок и другие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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