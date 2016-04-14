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Ремонт участков дороги Шкотово–Партизанск в Приморье проведут до ноября

Ремонт участков дороги Шкотово–Партизанск в Приморье проведут до ноября

Фото: primorsky.ru

Ремонт участков автомобильной дороги Шкотово–Партизанск внутри города проведут до конца ноября. Соответствующий вопрос вошел в зеленую папку, которая была составлена по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным в этом году.

Свой вопрос главе государства адресовала жительница Партизанска Евгения Дамирова, она рассказала, что иногда ее ребенок в дождливую погоду вынужден пропускать занятия в школе из-за отказа водителей автобусов выходить на маршрут по плохой, размытой водой дороге.

Данное обращение было переадресовано в администрацию Приморья. Ответ заявительнице подготовил краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«В рамках утвержденного плана ремонта на 2017 год подрядной организацией АО “Примавтодор” выполняется ремонт на 28 и 33 километрах автомобильной дороги Шкотово–Партизанск. Работы должны быть завершены до конца ноября этого года», – прокомментировали в департаменте.

Всего в этом году запланировано отремонтировать 123 километра автомобильных дорог краевого значения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Напомним, «Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным прошла 15 июня 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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